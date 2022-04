Jesse Lingard devrait partir à l'expiration de son contrat en juin, mais Wayne Rooney, ancien Mancunien, nomme le milieu de terrain parmi quatre joueurs qui, selon lui, peuvent faire progresser le club. "Je pense que [Jadon] Sancho sera meilleur l'année prochaine, Marcus [Rashford] sera meilleur l'année prochaine. Ils ont de bons jeunes joueurs. Je pense que Jesse Lingard devrait jouer pour eux car il apporte de l'énergie, de la qualité. Scott McTominay a bien travaillé", a déclaré Rooney sur Sky Sports.

Pour Rooney, Lingard ne bouge pas

"Donc ils ont de bons jeunes joueurs, il faut juste leur donner confiance et leur faire croire qu'ils sont de bons joueurs et qu'ils sont performants au meilleur niveau", a estimé l'ancien Red Devil avant d'ajouter : "Et puis évidemment, quel que soit le nouveau manager, je suis sûr qu'il fera venir ses propres joueurs et qu'il construira tout ça."