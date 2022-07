Varane, encore sur la touche



Wantaway Cristiano Ronaldo arrives for Man Utd training with transfer exit still no closer https://t.co/cssNiOKXjo pic.twitter.com/3uM6aVFGbu

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 29, 2022

Le groupe contre l'Atlético de Madrid :

Son absence fait encore causer. Samedi,, comme un élément supplémentaire de sa ferme volonté deMardi, l'international portugais et son agent s'étaient rendus au QG du club de Premier League pour discuter de l'avenir de l'homme qui a remporté le Ballon d'Or à cinq reprises. Vendredi, CR7 a de nouveau été vu au centre d'entraînement mancunien, rapporte The Mirror.L'ancien buteur du Real Madrid a repris l'entraînement après avoir zappé les stages en Thaïlande et en Australie pour "raisons personnelles".Le manager Erik ten Hag, qui a déclaré devant les médias il y a quelques jours compter sur le champion d'Europe 2016 pour la saison qui arrive, a retenu un groupe de 21 joueurs pour la rencontre de préparation face aux Colchoneros.Un groupe dans lequel ne figure pas Raphaël Varane. Le défenseur central français se plaignait encore récemment de problèmes musculaires. En revanche, les recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen seront bien là.David De Gea, Tom Heaton, Matej Kovar.Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles.Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek.Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.