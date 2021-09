Les débuts ont été plutôt positifs depuis le retour de Cristiano Ronaldo, et il semble qu'il prépare sa vie après le football à Manchester United. Cr7 ne montre aucun signe de ralentissement, malgré son âge avancé. Mais le joueur de 36 ans commence à planifier sa vie une fois qu'il aura décidé de mettre un terme à sa carrière, et une aventure en tant qu'entraîneur serait en vue.

Ronaldo a des plans sur le long terme

Et l'international portugais voudrait rester à Manchester United après avoir raccroché les crampons, selon The Sun. De retour à Old Trafford pour un second mandat après avoir rejoint la Juventus avant la fermeture de la fenêtre de transfert, après avoir quitté United en 2009, le joueur de 36 ans prépare déjà sa vie après le football en envisageant un rôle d'entraîneur dans l'équipe de jeunes des Red Devils afin de travailler avec son fils Cristiano Jr. Affaire à suivre...