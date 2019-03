Au centre d'une petite polémique depuis ce week-end, suite à un penalty tiré (et manqué) par Paul Pogba samedi face à Southampton (victoire 3-2 de Man U), Romelu Lukaku a tenu à mettre les choses au clair.

Tandis que certains bruits laissaient à penser que l'attaquant belge, qui aurait pu inscrire un triplé s'il avait transformé lui-même le penalty, s'était embrouillé avec "La Pioche", Lukaku a posté ce mardi sur Twitter, un message sans équivoque: "Lorsque la haine ne fonctionne pas, ils commencent à raconter des histoires..."

When the hate don’t work they start telling lies...