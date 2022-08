Depuis la claque reçue dimanche sur la pelouse de Brentford (4-0), Manchester United est sous le feu roulant des critiques en Angleterre. Notamment parce que ce début de saison, ponctué pour l'heure de deux défaites en deux journées de Premier League, est le pire début en championnat pour les Red Devils depuis 1921. Mais l'entraîneur Erik ten Hag n'est pas celui qui est pointé du doigt. Pour les supporters, ce sont les propriétaires du club, mais aussi les joueurs qui sont dans le viseur. A commencer par David de Gea.

Capable de fulgurances depuis qu'il protège la cage de United, le portier espagnol est aussi un grand habitué des boulettes magistrales. De fait, c'est une fois encore sur une erreur personnelle de son gardien que Manchester a concédé l'ouverture du score samedi face à Bentford. Excédés, les fans ont inondé les réseaux sociaux de messages peu aimables à l'encontre de leur dernier rempart. Les uns proposant de l'envoyer sur une île déserte, les autres de le mettre sur le banc, sans oublier de le traiter de "blague" et de parler de "honte".

"Si j'avais stoppé ce premier tir..."

De son côté, l'Espagnol de trente-et-un ans est volontairement venu devant les caméras de Sky Sports pour s'excuser de sa prestation. "J'ai fait perdre trois points à mon équipe. Ma performance n'était pas bonne et c'est un jour affreux." De Gea reste par ailleurs persuadé que, de déroute de Manchester United il n'y aurait pas eu, s'il avait stoppé le tir de Josh Dasilva. "Si j'avais stoppé ce premier tir, alors le résultat n'aura pas été le même." Mais les faits sont là et ses excuses n'ont en rien calmé la foule mancunienne qui gronde toujours plus.