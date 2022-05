La fenêtre des transferts s'annonce intense pour Villarreal. Le club espagnol a besoin de faire un grand coup après avoir manqué la Ligue des Champions cette saison et ses joueurs, après leur saison spectaculaire, ont été très exposés. L'un de ceux qui se trouvent dans les hautes sphères du marché est Pau Torres. La saison dernière, c'est le joueur qui a refusé de partir en Premier League pour jouer avec l'équipe espagnole en Europe. Mais cette année, le retenir sera plus difficile.

Vers un exode massif à Villarreal

Le club qui veut récupérer le défenseur est Manchester United, qui serait prêt à payer 50 millions d'euros pour le transfert. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Erik Ten Hag, veut un défenseur central qui peut passer le ballon confortablement. L'école de jeu de l'Ajax et Pau s'intègrent parfaitement dans ses plans. Avec un effectif extrêmement fort, il faut s'attendre à de grands mouvements sur le marché de la part de la famille Roig à Villarreal. Il y a des joueurs qui sont susceptibles de partir avec de bons contrats. Pau n'est pas le seul. Danjuma ou Estupinan sont à vendre et le club peut obtenir un bon montant pour couvrir le fait qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions.