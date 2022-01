Manchester United a repoussé Newcastle pour l'instant dans son approche de Jesse Lingard. Les Magpies insistent dans le but d'obtenir un prêt, mais cela signifierait la fin du contrat de Lingard à Manchester. Son contrat expire en juillet, donc un départ en prêt ce mois-ci n'aurait pas beaucoup de sens si les géants de la Premier League n'empochent rien en retour.

Newcastle insiste pour Lingard

TalkSPORT affirme que le club d'Old Trafford autorisera Lingard à partir si Newcastle verse une indemnité de prêt de 3,5 millions de livres. Et on s'attend à ce que les dirigeants de Newcastle reviennent à la charge, en répondant potentiellement à l'évaluation de United, après avoir exprimé un intérêt pour le joueur de 29 ans à un prix inférieur.