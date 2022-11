Les Red Devils ont tenté d'aller chercher Frenkie De Jong l'été dernier, mais n'ont pas réussi à convaincre le Néerlandais de quitter le FC Barcelone. Cependant, Erik Ten Hag le considère comme la prochaine acquisition clé pour son milieu de terrain et pense que sa créativité s'accorderait bien avec le profil de Casemiro.

Manchester United : le prix de Frenkie de Jong connu

Selon le Sunday Times, repris par Sport, Manchester United a mis de côté 100 millions d'euros pour l'homme que l'entraîneur mancunien considère comme essentiel à son équipe. Toutefois, cela ne change pas l'équation de l'été passé. À moins qu'Erik Ten Hag et United ne parviennent à persuader l'actuel Blaugrana de quitter la Catalogne, cette somme n'aura aucun effet. En outre, le coach du FC Barcelone, Xavi, a été enchanté par les performances du milieu de terrain néerlandais ces derniers temps. Et encore plus par son attitude, fort admirable malgré les tentatives du Barça de le vendre l'été dernier.