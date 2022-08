Man United dernier, Ten Hag confiant

Il y a de quoi être inquiet lorsqu'on est supporter de Manchester United. Dans la continuité d'une saison décevante bouclée à la sixième place du classement, les Red Devils ont très mal débuté le nouvel exercice et occupent actuellement le dernier rang de la Premier League. Deux défaites lors des deux première journées, dont un cinglant revers concédé le week-end dernier face à Brentford (4-0), mais pour Erik ten Hag, l'heure n'est pas à la panique et la confiance reste de mise.

Débarqué cet été de l'Ajax Amsterdam, le nouvel entraîneur mancunien s'est exprimé en conférence de presse et a tenu à faire savoir qu'il n'abandonnerait pas et qu'il croyait en un avenir bien plus rose pour son équipe. "Je suis ici pour aider le club et le réhabiliter. Je tenais à relever ce défi même si je savais qu'il serait compliqué." S'appuyant sur son expérience passée, Erik ten Hag a détaillé pourquoi il gardait confiance. "Partout où j'ai commencé durant ma carrière, les débuts n'étaient pas simples, mais j'ai atteint mes objectifs et je suis persuadé que j'y arriverai ici aussi."

Un choc pour réagir

Pour tenter de relever la tête, Manchester United va devoir montrer sa capacité de réaction dès ce lundi, à l'occasion de la réception de Liverpool (21h00). Un véritable choc contre l'ennemi historique, mais une tâche particulièrement compliquée puisque le vice-champion en titre reste sur trois succès de rang en championnat face aux Red Devils. Une lueur d'espoir tout de même pour United puisque les Reds n'ont pas non plus gagné le moindre match depuis la reprise. Sans oublier la victoire 4-0 en amical de Manchester face à Liverpool le 12 juillet dernier. Rien à voir cependant avec le match de ce soir.