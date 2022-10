Scott McTominay a débuté la majorité des matchs de championnat depuis le début de la saison, mais le vent semble avoir tourné en faveur du joueur de 30 ans. L'Écossais étant suspendu pour le match contre Newcastle dimanche, Casemiro devrait être titularisé à nouveau. S'adressant aux médias du club, Casemiro a louangé son entraîneur, le Néerlandais Erik Ten Hag : "Je crois que c'est son désir de gagner, son ambition et son travail acharné. Pas seulement lui, mais tout le personnel d'encadrement. Ils veulent toujours gagner, ils ne sont jamais satisfaits. Ils cherchent toujours à faire quelque chose de nouveau, ils veulent toujours faire la différence dans les matchs.

Casemiro apprécie Ten Hag

"Je pense que Manchester United a un grand manager, on l'a vu à l'Ajax, je pense qu'il fait du bon travail ici. C'est un groupe diversifié de joueurs, des joueurs différents, je crois que nous allons nous adapter à son style de jeu." Casemiro a également été interrogé pour savoir si Ten Hag lui rappelle d'autres coaches avec lesquels il a travaillé dans le passé : "Chaque manager a sa propre façon de travailler, sa propre façon de diriger. J'ai travaillé avec [Carlo] Ancelotti et [Zinedine] Zidane, ce sont des managers qui veulent gagner, ce qui est la chose la plus importante. Le travail acharné et le dévouement, être intensément dévoué au club, je pense que gagner est une conséquence de cela - faire les choses correctement est essentiel."