Selon le Daily Star, le contrat actuel du gardien espagnol à Old Trafford, d'un montant de 375 000 £ par semaine, se termine à la fin de cette campagne. La hiérarchie des Red Devils dispose d'une option pour le garder une année supplémentaire et souhaiterait l'exercer. Mais ils n'ont pas l'intention de le faire avec son salaire actuel.

Grosse baisse de salaire pour De Gea

Ils veulent réduire d'au moins 100 000 £ le salaire hebdomadaire du gardien de but espagnol, qui fait de lui le deuxième plus gros salaire du club derrière Cristiano Ronaldo. Cela leur permettrait d'économiser près de 5 millions de livres par an. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de discussions entre United et les représentants de l'ancien Colchonero au sujet de son avenir.



Mais David De Gea, âgé de 32 ans, souhaite rester au club qu'il a rejoint en 2011. Il l'a fait savoir le mois dernier à l'occasion de son 500e match. Malgré quelques moments difficiles lors de son passage en Angleterre, le portier a toujours défié ses détracteurs en revenant à son meilleur niveau.