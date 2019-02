Man U: Solskjaer compare Martial et Ronaldo 

Manchester United a complètement changé depuis l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer aux commandes du club. La dynamique reste ultra positive avec 8 victoires et 1 match nul lors des 9 derniers matches, ce qui a d'ailleurs permis aux Mancuniens d'intégrer le top 4 en Premier League.

"Il y a des similarités, bien sûr. "

Suite à la victoire sur le terrain de Fulham (0-3), avec un but somptueux d'Anthony Martial, l'entraîneur des Red Devils n'avait que des louanges pour son équipe et notamment pour l'attaquant français. Ainsi, après avoir effectué un parallèle avec un but de Ronaldo face à Fulham en 2007, le Norvégien a ajouté pour Sky Sports: "Il y a des similarités, bien sûr. Si Martial veut être au niveau de Cristiano, il sait ce qu'il doit faire. C'est à lui de jouer. Il en a le talent." Pas si facile à assumer...