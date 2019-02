Ole Gunnar Solskjaer attend toujours beaucoup d'Alexis Sanchez. Le technicien norvégien de Manchester United considère que l'attaquant chilien n'est pas récompensé de ses efforts et que finalement, il ne lui manque qu'un déclic pour le relancer. "C'est comme une bouteille de ketchup, ça ne coule pas et soudainement tout vient d'un seul coup", a-t-il expliqué pour Sky Sports. Il ne lui faudrait donc qu'un petit but pour que les autres suivent...