Man U-De Gea: "La période la plus difficile depuis que je suis là" 

Manchester United vit une période extrêmement compliquée en ce début de saison. Douzièmes avec neuf points en huit matches après le revers concédé à Newcastle ce dimanche (0-1), les hommes de Solskjaer s'enfoncent un peu plus dans la crise.

"On va continuer à se battre, on va revenir mais pour le moment on est dans une situation difficile. C'est un moment très dur, le plus difficile depuis que je suis là. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, l'équipe a besoin de s'améliorer. Nous avons beaucoup de blessures mais ce n'est pas une excuse. Nous sommes Manchester United, on doit s'entraîner dur, se battre et gagner des matches", a ainsi plaidé David De Gea pour Sky Sports.