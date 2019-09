Man U: De Gea devrait (enfin) prolonger et devenir le mieux payé de Premier League

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester United aura tout fait pour prolonger David De Gea ! Selon The Times, le portier international espagnol pourrait prochainement signer un nouveau contrat avec les Red Devils. Avec à la clé, une sensible augmentation de salaire puisque s'il paraphe ce nouveau contrat il deviendra alors le joueur le mieux payé de Premier League avec 15 millions d'euros nets par saison et pour son cas l'annulation de la baisse de 25% de salaire pour non-qualification à la Ligue des champions.