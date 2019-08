Man City: Suspicion des croisés pour Sané

Premier match officiel de la saison en Angleterre et coup de froid sur l'effectif des champions d'Angleterre, puisque Leroy Sané, l'attaquant des Citizens, aura passé ce dimanche moins d'un quart d'heure sur la pelouse de Wembley, théâtre du Community Shield faceà Liverpool. Et si l'international allemand a pu quitter la pelouse, remplacé par Gabriel Jesus, sur ses deux jambes, la douleur au genou, dont il se plaignait, suscite déjà l'inquiétude pour un joueur au coeur de l'actualité.

Sané fait l'objet en effet d'un intérêt très pressant de la part du Bayern Munich, que l'on dit prêt à casser sa tirelire dans ce dossier. Mais à seulement 4 jours de la fin du mercato estival, qui s'achèvera jeudi, à minuit, une grave blessure obligerait Pep Guardiola à trouver en très peu de temps un remplaçant. Et les champions d'Allemagne à revoir leurs plans ?

CITY SUB | @LeroySane19 limps off to be replaced by @gabrieljesus33



1-0 #mancity pic.twitter.com/lhr5hIv61w