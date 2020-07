Après dix saisons de bons et loyaux services, le champion du monde 2010 a fait part de toute sa gratitude aux Skyblues dans un entretien accordé au média sportif DAZN. « Pour moi, cela a été parfait. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Au-delà du football et des trophées, je retiendrai l'amour des gens. C'est le plus important », a affirmé David Silva en préambule.

« Cela me rend fier »

Considéré comme l’un des symboles du renouveau de l’équipe mancunienne, l’ancien meneur de jeu de la Roja est pleinement conscient du chemin parcouru. « Finalement, dans un pays qui n'est pas le vôtre, être traité de cette manière, c'est difficile à obtenir. Quand c'est un projet aussi ambitieux, si vous ne jouez pas bien, de nouvelles personnes viennent et vous êtes dehors. Avoir été ici pendant dix ans n'est pas facile, cela me rend fier », a conclu le milieu ibérique.