Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, reste ouvert à l'idée de quitter les champions d'Angleterre cet été. L'international portugais a tenté de partir il y a un an avant de de prendre la décision de poursuivre avec les SkyBlues. Cependant, L'Equipe affirme que la position de Bernardo Silva n'a pas changé et que son agent, le célèbre Jorge Mendes, tente d'obtenir des contrats en Europe.

Jorge Mendes travaille toujours

Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient ainsi été approchés. Les Blaugrana qui réalisent un mercato estival exceptionnel, étant très intéressés, mais également limités par leur situation financière fragile. De son côté, le manager de City, Pep Guardiola, espère toujours que Bernardo Silva restera pour la nouvelle campagne. Affaire à suivre..