Man City : Sané dans le groupe

Sané est « prêt » depuis plusieurs semaines

Bonne nouvelle pour Manchester City et ses supporters. Mercredi soir, à l’occasion de la réception d’Arsenal en Premier League, les Eastlands devraient enregistrer le retour de Leroy Sané dans le groupe. Remis de la rupture des ligaments croisés qu’il a contractée en aout dernier et ayant travaillé sa condition physique depuis plusieurs semaines à l’entrainement, l’international allemand est d’attaque pour rejouer.« Il s'entraîne. Il n'est pas blessé, a confirmé le coach catalan en conférence de presse ce mardi. Nous allons décider mais il était prêt il y a des semaines. Il s'améliore chaque semaine. J'ai beaucoup de réflexions [sur la question de savoir s'il jouera ou pas]. Et ce sont toutes de bonnes pensées. » S’il entre sur le terrain, l’ancien joueur de Schalke 04 disputera son tout premier match de la saison en PL. Outre celui de Sané,Le duo avait grandement manqué à l’équipe, dimanche dernier à l’occasion du derby contre United (0-2).