Manchester City est désormais sous le feu des projecteurs en raison d'une rencontre entre son propriétaire, le cheikh Mansour, et le président syrien Bachar al-Assad. Selon la BBC, le gouvernement britannique a été extrêmement critique à l'égard du propriétaire de Manchester City, M. Mansour, pour sa récente rencontre avec Vladimir Poutine et Assad.

Danger sur City

"Le Royaume-Uni est fermement convaincu que - en l'absence d'un changement de comportement de la part du régime syrien - le renforcement des liens compromet la perspective d'une paix durable et inclusive en Syrie", a déclaré à The Athletic le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). À l'heure où les tensions politiques ont des conséquences en Premier League, City pourrait suivre les traces de Chelsea. Le gouvernement a récemment gelé les actifs du propriétaire des Blues, Roman Abramovich, et a empêché la vente du club et tout transfert.