Arrivé en 2016 sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola a encore un an de contrat à honorer. Le tacticien espagnol compte bien remplir sa mission jusqu'au bout, mais en ce qui concerne une éventuelle prolongation, il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Et c'est même au tout dernier moment, soit en juin 2023, qu'il souhaite aborder le sujet. Pas avant. De quoi donner quelques frissons aux supporters mancuniens.



C'est à l'occasion d'un entretien accordé à Sky Sports que l'ancien stratège du Bayern Munich et du FC Barcelone a livré son sentiment sur le sujet. "Si je prolonge mon contrat, je le ferai au terme de la prochaine saison. Cela n'arrivera pas avant." Et Pep Guardiola d'ajouter : "Cela fait plusieurs années que je suis ici et je dois voir comment l'équipe et nous pouvons poursuivre ensemble."

La C1 encore en travers de la gorge ?



Peut-être touché par le nouvel échec de ses Cityzens en Ligue des champions (avec une élimination face au Real Madrid en demi-finale), l'homme de cinquante-et-un ans veut donc prendre le temps de la réflexion. De son côté, la direction de Manchester City est très favorable à la prolongation de son entraîneur. Ce dernier a la balle dans son camp.