Man City : Opéré, Walker pourrait rater le Mondial

C'est un coup dur pour Manchester City et peut-être un plus encore pour l'Angleterre. Jeudi, le club mancunien a publié un communiqué laconique évoquant la récente opération à l'aine de Kyle Walker, survenue mardi. Une opération "à succès", dixit le site officiel des Skyblues, lesquels se sont par ailleurs refusés à tout pronostic concernant une date de retour. Pep Guardiola, dans la même idée, a lui évoqué "des semaines de convalescence" pour son dynamique latéral droit.

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B