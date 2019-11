Man City: Mendy sur le banc contre Southampton

Titularisé trois fois de suite par Pep Guardiola, puis ménagé en League Cup dans la semaine, Benjamin Mendy ne débute pas avec Manchester City contre Southampton, ce samedi en Premier League. Le latéral espagnol Angelino conserve sa place sur la gauche de la défense.

Sergio Agüero est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, David Silva et Raheem Sterling, alors que Riyad Mahrez et Gabriel Jesus sont remplaçants.

Danny Ings et Nathan Redmond sont alignés aux avant-postes du 5-3-2 des Saints.

How we line-up against the Saints!



XI | Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



SUBS | Bravo, Jesus, Mendy, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden.



