Man City: Mendy de retour à l'entraînement

C'est un événement sans doute de nature à satisfaire son entraîneur Pep Guardiola, même si le coach catalan a bien signifié encore récemment qu'il attendait plus de son champion du monde.

Benjamin Mendy a effectué mercredi son retour à l'entraînement aux côtés de ses partenaires de Manchester City. Une première cette saison pour l'international tricolore, abonné aux blessures à répétition et qui n'a pu prendre part qu'à 17 rencontres de Premier League, depuis qu'il a rejoint les Citizens il y a 2 ans. Mendy n'a plus évolué en championnat d'Angleterre depuis le 14 avril dernier et une victoire sur Crystal Palace (3-1).

Les doubles champions d'Angleterre se déplaceront dimanche, à Bournemouth (15h), dans le cadre de la 3e journée de Premier League.