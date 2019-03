Man City: Mangala prolongé !

Alors qu’il n’a disputé aucun match cette saison avec Manchester City, Eliaquim Mangala (28 ans) a signé une prolongation d’une saison jusqu’en 2020, samedi.

Recruté pour 40 millions d’euros en 2014, l’international français ne s’est pas imposé chez les Citizens et a été prêté à Valence puis Everton. Chez les Toffees, il s’est gravement blessé à un genou en février dernier et n’a repris l’entraînement qu’en octobre.

Le défenseur central formé au Standard de Liège reste une solution de remplacement derrière John Stones, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi et Vincent Kompany (en fin de contrat).

.@Elia22Mangala has signed a one-year contract extension at the Club.



#mancity https://t.co/O6wm5YnWeM