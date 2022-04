Man City : Le money-time, Guardiola "adore ça"

Ce mano a mano n’est pas nouveau. Souvenez-vous, trois ans plus tôt : Manchester City arrachait un deuxième titre consécutif en Premier League, au terme d’une saison dantesque, et ce alors que Liverpool lui avait collé au train jusqu’au bout.

« Une source de joie, un plaisir »

Cette saison, on ne sait pas si les Reds de Jürgen Klopp échoueront encore à un petit point des Skyblues (98 contre 97 à l’époque) mais le cas de figure est répété à l’envie : alors qu’il reste six rencontres (18 points à prendre), le club de la Mersey se fait pressant dans le rétroviseur, à une petite longueur. Pressant, certes, mais le groupe de Klopp est-il pour autant oppressant ? «, a rétorqué Pep Guardiola ce vendredi en conférence de presse. Nous préférons être dans cette position que de ne pas l’être. »Davantage excité qu’habité par la peur de gagner, Pep Guardiola est rompu aux joutes d’une fin de saison. « J’adore ça, a-t-il avancé, batailler lors de matches couperets, importants et décisifs. Cela signifie que nous avons déjà réussi beaucoup de choses. » Et l’ex-entraîneur du Barça et du Bayern d’enchaîner : «. Nous devons désormais essayer d’aller au bout. »Afin de coiffer une nouvelle fois Liverpool au poteau, Manchester City va dans un premier temps recevoir Watford (19e) samedi après-midi (16 heures), quand les Reds livreront un traditionnel derby avec Everton (17e) dimanche à 17h30. Il ne restera alors plus que cinq finales à l’échelle nationale et, magie de cette saison 2021-2022, peut-être une sixième sur la scène européenne puisqu'une rencontre Liverpool - Manchester City demeure tout à fait possible à l'aube des demi-finales.