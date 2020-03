Man City, l'appel du large

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #CarabaoCup

Pour la 3ème saison d'affilée, Manchester City s'offre la Coupe de la Ligue, cette fois-ci face à Aston Villa

Agüero et Rodri ont mené les Citizens vers la victoire !https://t.co/k8Wg4v9NF5

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2020

A Manchester City, l'heure est à la solidarité, lancée par le chef de meute Pep Guardiola, qui aurait dit à ses joueurs qu'il resterait au club même en cas de relégation en quatrième division. « C'est le moment de rester ensemble », a aussi demandé l'entraîneur espagnol à ses joueurs, selon des indiscrétions rapportées par Sky Sports. En attendant le résultat de l'appel des Citizens, qui contestent auprès du Tribunal Arbitral du Sport la suspension de deux ans de Coupe d'Europe décidée par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, il est peu probable qu'un joueur sorte du rang dans les médias.Raheem Sterling aurait également assuré qu'il resterait au club quoi qu'il arrive, en dépit des approches du Real Madrid (entre autres). Au total, les champions d'Angleterre - plus pour très longtemps - comptent dans leur effectif 19 joueurs dont le contrat se termine au plus tard en 2022, dont neuf qui ne sont pas prêtés. Parmi lesquels Sergio Aguero ou Fernandinho, tous les deux en fin de bail en 2021. Qu'en sera-t-il des autres stars offensives Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus ou surtout Kevin de Bruyne ? Tous sont sous contrat au moins jusqu'en 2023, à l'inverse de l'indécis Leroy Sane (2021) qui semblerait tout indiqué pour profiter en premier de la situation, si celle-ci venait à se confirmer.Tout ne semble donc plus être qu'une question de procédure. Car si la sanction finit par être validée, Manchester City devrait être forcé de baisser tous ses salaires astronomiques, tout autant qu'il n'aura plus les coudées aussi franches pour recruter à tour de bras, et surtout aussi cher. Ça s'apparente à une sorte de quitte ou double. Si ça casse, on voit mal l'ensemble des stars faire une sorte de Juventus 2006 (reléguée administrativement en Serie B) et attendre deux ans avant de retrouver la Ligue des Champions. On se trompe peut-être.