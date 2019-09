Pep Guardiola a fait le point sur l'absence d'Aymeric Laporte, qui s'est blessé au genou lors de la 4e journée de Premier League fin août.

Le défenseur français, opéré d'une blessure au cartilage et au ménisque latéral, pourrait manquer cinq ou six mois de compétition, selon le manager de Manchester City.

PEP (On duration of @Laporte's absence from injury) Not long, five months, six months, next year... January or February.