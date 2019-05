Man City-Kompany: "C'était le titre le plus difficile"

Vainqueur de son quatrième titre en Premier League avec Manchester City, le capitaine Vincent Kompany pouvait laisser parler sa joie à l'issue de la victoire des Citizens ce dimanche, sur la pelouse de Brighton (1-4).

"C’est le titre le plus difficile mais le plus satisfaisant que j’ai connu. Liverpool ne méritait pas de perdre le titre, mais vu cet adversaire, ça nous rend d’autant plus contents. On a réussi à rester devant eux. Donc je suis content pour l’équipe et les supporters." Et l'international belge de rajouter: "Durant le match, je n’étais pas au courant du score de Liverpool. J’ai entendu les supporters de Brighton qui en parlaient, mais on a réussi à s‘imposer et à faire ce qu’il fallait."

Back 2 Back Premier League Champions!



We reigned and we retained!



#mancity pic.twitter.com/stX3wPtV4P — Manchester City (@ManCity) 12 mai 2019

Même s'il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, Vincent Kompany a enfin tenu à préciser au micro de Sky Sports: "Nous avons une excellente équipe. C’est difficile de se dépasser semaine après semaine, mais on y arrive. Maintenant on doit se consacrer sur la finale de la Cup samedi prochain."

Le 18 mai prochain (18h), Manchester City affrontera Watford en finale de la Coupe d'Angleterre. Ce sera l'ultime défi de la saison pour les Skyblues.