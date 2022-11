Forfait lors des deux dernières rencontres de Manchester City à cause d'une douleur à un pied puis d'un état grippal, Erling Haaland pourrait faire son retour à la compétition dès ce week-end. Alors que le champion d'Angleterre défie Fulham ce samedi en Premier League, Pep Guardiola est plutôt optimiste quant à la participation de son goleador norvégien à cette rencontre.

Guardiola rassurant sur Haaland

Présent en conférence de presse, le manager de Manchester City a donné des nouvelles rassurantes sur son attaquant. « Il va beaucoup mieux. Nous allons décider aujourd'hui s'il jouera ou non samedi [...] c'est une bonne première étape, mais nous avons un autre entraînement cet après-midi et nous verrons », a expliqué Pep Guardiola.



Haaland, meilleur buteur de Premier League, a impressionné tous les observateurs grâce à son rendement exceptionnel depuis son arrivée en Angleterre.