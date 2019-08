Man City: Gündogan a prolongé

Au lendemain de la clôture du mercato anglais, Ilkay Gündogan a prolongé son contrat avec Manchester City. L'international allemand, arrivé en Premier League en 2016, est désormais lié avec la formation de Pep Guardiola jusqu'en 2023. L'ancien joueur de Dortmund, pas épargné par les blessures dans les années précédentes, a disputé 50 matches la saison passée avec les Skyblues, pour 6 buts et 8 passes décisives.

There's an important announcement to make ⚽ #CmonCity #2023 @ManCity pic.twitter.com/ISKDJP3va9