Man City : Guardiola rentre dans l'histoire

Mercredi soir, une pluie de sifflets est descendue des tribunes du stade Santiago Bernabeu à l'annonce du nom de Pep Guardiola. La raison ? Le technicien espagnol est un fidèle soutien aux indépendantistes catalans qui s'opposent au pouvoir espagnol. La deuxième raison ? L'ancien entraîneur du FC Barcelone a pris pour habitude depuis le début de sa carrière de faire du stade du Real Madrid l'un de ses terrains de jeu favori.

Avec le Barça, Guardiola a fait souffrir le Real

Si le penalty de Kevin de Bruyne a permis à Manchester City de venir à bout du Real Madrid. Pep Guardiola n'avait plus connu la victoire à Madrid depuis le 18 janvier 2012 et une victoire sur le Real en Coupe du Roi (2-1). Sur le banc du FC Barcelone, le technicien catalan a remporté cinq fois le Clasico au Bernabeu. Parmi ses victoires les plus marquantes dans la capitale espagnole, on retrouve le 6-1 infligé lors de la saison 2008-2009. Mais aussi la victoire 2-0 en demi-finale aller de la Ligue des Champions 2010-2011, avec un Messi au sommet de son art ce soir-là.



Seul hic pour Pep Guardiola, il n'a jamais battu le Real Madrid lorsqu'il était sur le banc de touche du Bayern Munich. Les deux clubs se sont rencontrés une fois sous le mandat de Guardiola en Ligue des Champions, lors de la saison 2013-2014. Le score cumulé des deux matchs avait donné lieu à un 5-0 pour le Real Madrid.