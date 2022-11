Guardiola sur Piqué : "Un honneur d'être son manager"

De l'eau a coulé sous les ponts, une décennie est passée, mais Pep Guardiola n'a pas oublié sa collaboration avec Gérard Piqué, à Barcelone., le manager de Manchester City ne pouvait pas rester insensible.

Appelé à commenter la nouvelle en conférence de presse, Pep Guardiola a rendu un vibrant hommage à un joueur qu'il avait mené au plus haut niveau européen en Catalogne, au sein d'une génération dorée (Messi, Xavi, Iniesta, Busquets...).

"Je lui souhaite tout le meilleur, pour lui et sa famille. C'est une personne incroyable, avec une grosse personnalité, s'est enthousiasmé Guardiola. Un joueur pour les grands matchs, il n'en loupait jamais un. Tous les grands clubs ont besoin de ces joueurs. Il a tout gagné avec Barcelone et l'Espagne. Son futur sera brillant, c'est un garçon intelligent. C'était un honneur d'être son manager, on a passé quatre années incroyables ensemble", a conclu Guardiola, qui a dirigé Piqué entre 2008 et 2012.