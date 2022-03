Man City - Guardiola : "Parfois vous êtes meilleur et vous ne gagnez pas"

Aujourd'hui (lundi, ndlr) , nous avons montré en équipe que nous nous améliorons. L'un des défis était d'accepter que parfois nous n'aurions pas la possession du ballon, donc nous devons travailler dur pour récupérer le ballon. Si nous parvenons à comprendre cela (dans chaque match) et que nous pouvons être cohérents, nous nous améliorerons", a expliqué un Vieira satisfait en conférence de presse d'après-match.

"Félicitations à Crystal Palace pour son incroyable effort"

. Lors du match aller entre Manchester City et Crystal Palace, disputé le 30 octobre dernier, le technicien français avait su empocher la victoire sur la pelouse de l'Etihad Stadium (0-2). Lundi soir, il a confirmé avec un match nul (0-0) et donc une invincibilité contre le champion d'Angleterre en titre cette saison. "

Guardiola a lui mis en exergue la prestation de son groupe, en dépit du score final. "Nous analysons ce match comme nous le faisons toujours. Les joueurs sont assez grands pour savoir pourquoi nous n'avons pas pu gagner aujourd'hui (lundi, ndlr), mais nous avons tout fait et nous avons très bien joué. Ce que je veux de mon équipe, c'est faire plus, faire mieux que l'adversaire et c'est ce qui s'est passé", a-t-il assuré. "Parfois, nous ne pouvons pas gagner. C'est le football. C'est le seul sport où vous pouvez être meilleur dans tous les domaines, presque tous les domaines, et vous ne pouvez pas gagner. C'est arrivé aujourd'hui (lundi). Donc félicitations à Crystal Palace pour son incroyable effort. C'est une équipe fantastique qui défend très, très bien."

Ce score de parité entre les deux formations pourrait permettre d'assister à une course au titre très indécise. En effet, Liverpool ne compte plus que 4 points de retard sur le leader mancunien et un match en retard à jouer, mercredi soir à Arsenal (21h15). Si les joueurs dirigés par Jürgen Klopp s'imposent à Londres, alors l'écart ne sera plus que de 1 point.