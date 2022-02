Pep Guardiola effectue actuellement sa sixième saison sur le banc de Manchester City. Jamais, depuis le début de sa carrière comme entraineur, le technicien catalan n’était resté aussi longtemps au sein d’un club. Ce qui est intéressant de savoir désormais c’est jusqu’à quand compte-t-il étirer son séjour chez les Eastlands ?

Guardiola botte la balle dans le camp de ses dirigeants

Vendredi en conférence de presse, il a été demandé à Guardiola s’il comptait parapher un nouveau contrat avec les Sky Blues. Son bail actuel expirant dans 18 mois. A cette question, il a répondu comme suit : « Vous n’allez peut-être pas me croire mais je ne suis pas impliqué dans ça. Mon avenir est entièrement entre les mains de ma direction ». Est-ce la vérité ou une façon d’éluder le sujet et éviter les questions récurrentes des journalistes ? Le doute est permis.



Guardiola a déjà tout gagné du côté de l’Etihad Stadium, à l’exception d’un trophée. Le plus prestigieux qui existe, à savoir la Ligue des Champions. Peut-être prévoit il de passer le relais une fois qu’il aura rempli cet objectif ultime.