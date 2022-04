Le défenseur central est sur la touche depuis qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire en FA Cup contre Peterborough United le 1er mars, et on estimait qu'il serait sur la touche entre quatre et six semaines. Il semble que le défenseur portugais sera de nouveau disponible plus tôt que Guardiola ne l'aurait espéré, car City affronte l'Atlético en Ligue des Champions, avant de disputer un match-clé de Premier League contre Liverpool.

Dias ratera des matches cruciaux

D'abord, il y a le déplacement à Burnley samedi, et Días est confirmé comme absent pour ce match. "Je ne sais pas", a déclaré Guardiola, lorsqu'on lui a demandé combien de temps Dias serait encore sur la touche. Le médecin a dit quatre à six semaines. Je pense que nous avons besoin de 10 jours de plus, deux semaines de plus. Tout se passe bien." Le quart de finale aller de l'Atlético se jouera mardi à l'Etihad Stadium, et Liverpool s'y rendra le dimanche 10 avril, trois jours avant que les hommes de Guardiola ne reprennent l'action européenne à Madrid.