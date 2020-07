Man City : Guardiola encense Sterling

Grand artisan du facile succès de Manchester City à Brighton (5-0), Raheem Sterling a confirmé son état de forme actuel. Plus globalement, la performance aboutie de l'international anglais vient matérialiser une progression continue depuis trois ans. Souvent montré du doigt à ses débuts pour ses problèmes de finition et son jeu stéréotypé, Sterling est aujourd'hui un attaquant qui compte dans le paysage de la Premier League. Et Pep Guardiola s'en félicite.

Guardiola souligne chez Sterling "une volonté constante de s'améliorer"



« Tout le mérite revient à Sterling, a expliqué le manager des Citizens. Pas seulement pour ses trois buts qui sont importants, évidemment. Sa progression en tant que joueur a été rendue possible par sa volonté constante de chercher à s'améliorer. Nous sommes très heureux de sa performance. Raheem sait exactement ce qu'il doit faire. C'est un grand compétiteur, il est sûr de lui, il se donne à fond et il aime marquer des buts. Nous disposons d'ailiers qui ont cette volonté de marquer des buts et c'est très important pour l'équipe. »