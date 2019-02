Man City: Guardiola encense encore Bernardo 

Titulaire et resté sur le terrain pendant toute la rencontre entre Everton et Manchester City (0-2) mercredi soir, Bernardo Silva a encore été encensé par Pep Guardiola en conférence de presse. "Il est impossible de laisser tomber Bernardo Silva maintenant. Pour l'instant, c'est Bernardo et dix autres joueurs, a réagi Guardiola après le match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il a fait pendant la saison en jouant à l'intérieur, au milieu. Chaque match qu'il a joué est parfait, parfait." En début de saison, l'entraîneur catalan avait utilisé des arguments similaires pour décrire la prestation du Portugais contre Chelsea (2-0) lors du traditionnel Community Shield.