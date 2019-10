Man City: Guardiola également sanctionné pour l'affaire Mendy-Bernardo Silva ?

La blague de Bernardo Silva envers son grand pote Benjamin Mendy continue de faire des vagues. A commencer par la situation de l'international portugais qui sait désormais qu'il va être sanctionné (il risque jusqu'à 6 matches de suspension). Il pourrait ne pas être le seul puisque son entraîneur pourrait également l'être suite aux propos qu'il a tenus pour le... défendre.

"Bernardo est une des personnes les plus charmantes que j'ai connu dans ma vie. Il parle 4 ou 5 langues et c'est le meilleur moyen pour connaître son ouverture d'esprit. Mendy est un de ses meilleurs amis, c'est comme un frère pour lui", avait-il plaidé après le match de Coupe de la League contre Pretson North. Il avait surtout ajouté: "L'image ne se référait pas à la couleur de la peau. Il avait envoyé une photo de Benjamin petit et l'avait calquée avec ce dessin qui était très ressemblant".

C'est sans doute cette dernière partie de l'argumentaire qui est désormais étudiée de près par la FA.