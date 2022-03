Man City : Guardiola dévoile son plus grand succès avec le club

"Normalement, quand vous gagnez..."

Elle reviendra toujours. La Ligue des Champions a encore été évoquée auprès de Pep Guardiola. Le technicien catalan a gagné la plus prestigieuse des compétitions de clubs pour la dernière fois en 2011, en tant qu'entraîneur du FC Barcelone face au Manchester United de Sir Alex Ferguson à Wembley (3-1). Depuis, il n'y est plus parvenu malgré une finale la saison passée, perdue face au Chelsea de Thomas Tuchel à Porto (1-0). Après le succès de City lors du derby de Manchester, dimanche (4-1), le manager catalan a encore parlé d'elle. "Je n'en dors pas la nuit., a-t-il reconnu.Toutefois, il a également dévoilé ce qui, à ses yeux, était le plus grand succès de Manchester City avec sa présence sur le banc. A la tête des Citizens depuis juillet 2016, et en fin de contrat en juin 2023, le natif de Santpedor a souligné la régularité au haut niveau de ses troupes.(dimanche, ndlr). Et d'être là pour se battre contre l'adversaire le plus difficile que j'ai eu à affronter dans ma carrière d'entraîneur : Liverpool les dernières années... et d'être encore là. Normalement, quand vous gagnez, les gens sont désorientés là-haut (il montre sa tête, ndlr). Vous oubliez de faire ce que vous avez à faire et vous chutez, massivement", a-t-il analysé.Puis de continuer : "C'est une compétition où si vous dormez un peu, vous finissez cinquième, sixième, septième, huitième et la saison d'après vous jouez la Ligue Europa, ou même pas ça.Il reste 10 matchs, 11 pour Liverpool. Il faut prendre presque tous les points pour être champion. Nous voulons essayer", a-t-il expliqué. Mercredi, Manchester City aura l'occasion de valider sa qualification en quarts de finales de la Ligue des Champions avec le 8ème de finale retour face au Sporting. Lors du match aller, City est allé s'imposer largement au Portugal (0-5).