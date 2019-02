Man City: Guardiola change son trio offensif pour Arsenal

Pour la réception d'Arsenal, ce dimanche à l’Emirates, Pep Guardiola a effectué un changement d’importance par rapport à la défaite dans la semaine contre Newcastle (2-1). Leroy Sané est rappelé sur le banc de touche et Bernardo Silva accompagne Sergio Agüero et Raheem Sterling dans le secteur offensif.

Aymeric Laporte est bien là, alors que Benjamin Mendy reste indisponible.

Du côté des Gunners, Laurent Koscielny, Mattéo Guendouzi, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette débutent. Mesut Özil fait les frais de la titularisation d’Alex Iwobi, alors que la recrue Denis Suarez est sur le banc.

Your City line-up for today! CITY XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero SUBS | Muric, Danilo, Stones, Delph, Sané, Mahrez, Jesus Presented by @HaysWorldwide #MCIARS #mancity pic.twitter.com/HceScdZ6FC

