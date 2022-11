Le Catalan est dans la dernière année de son contrat en tant que boss de City et a toujours balayé les questions sur la possibilité de prolonger son séjour à l'Etihad Stadium. "(Est-ce que je) resterais dans un autre endroit pendant sept ans ? Non, je ne le pense pas. Il est difficile de trouver ce que j'ai ici en tant que manager", a déclaré le coach citizien en conférence de presse.

Guardiola apprécie le soutien

"Pour être un manager pendant une longue période, vous avez besoin d'être soutenu. Les résultats aident beaucoup, c'est indéniable. Dans ce monde, on vous licencie, on vous renvoie, nous le savons. Mais dans les grands clubs, une partie du succès du manager vient du président, du directeur sportif en particulier, des directeurs généraux et de tous les gens ici. Cela concerne les médias, les fans et les joueurs. Il y a une stabilité. C'est pourquoi je pense que cela ne peut arriver que dans quelques clubs."