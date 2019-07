Man City: Guardiola aligne Laporte, Rodri et David Silva

Ce mercredi, à partir de 14h30, Manchester City est opposé à West Ham United pour le compte de la deuxième demi-finale du Premier League Asia Trophy. Et pour ce match, Josep Guardiola aligne une équipe mixte, avec plusieurs jeunes titularisés, et encadrés par des joueurs d'expérience comme Claudio Bravo, Aymeric Laporte, Danilo, David Silva et le transfuge de l'Atlético de Madrid, Rodri.

Dans les rangs londoniens, Manuel Pellegrini aligne en revanche plusieurs de ses forces vives, dont le Français Issa Diop en charnière. Le onze de départ de Man City: Bravo - Danilo, Angeliño, Laporte, Harwood-Bellis - Rodri, David Silva, Doyle, Bernabe - Poveda-Ocampo, Nmecha.