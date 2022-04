Auteur d'un quadruplé ce samedi durant le match opposant Manchester City à Watford (5-1, 34e journée de Premier League), Gabriel Jesus en a profité pour s'exprimer sur la poursuite de sa carrière chez les Cityzens. Annoncé sur les tablettes d'Arsenal, certains échos faisant état d'un possible transfert à Londres, l'attaquant brésilien a répondu sans désavouer ces rumeurs.



“Ce n'est pas le moment d'y penser. Vous vous attendez à ce que je dise cela, mais c'est vrai, ce n'est pas le moment d'y penser. Maintenant, le meilleur moment de la saison. Je veux profiter et rester concentré sur mon équipe”, a déclaré l'ancien de Palmeiras devant des journalistes après la rencontre.



Gabriel Jesus se trouve sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'actuel leader de Premier League. Il affiche un bilan de 11 réalisations et 12 passes décisives, pour 35 matches joués cette saison, avec la formation de Pep Guardiola.