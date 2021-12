Pep Guardiola a publiquement exhorté les supporters à porter leurs masques lorsqu'ils assistent à des matchs de football afin de limiter la propagation du COVID-19 au milieu d'une nouvelle vague qui a porté un coup dur à de nombreux pays dans le monde. L'entraîneur de Manchester City a exprimé sa surprise quant au fait qu'il existe des personnes au Royaume-Uni qui ne portent pas leur masque dans les espaces publics intérieurs.

Guardiola insiste sur les masques

"Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est différent de jouer avec des gens que sans public", a déclaré Guardiola. "Ce n'est pas comparable. Au final, nous avons joué à huis clos pour que l'économie du football mondial survive, pour les diffuseurs. Grâce à cela, nous avons continué à recevoir nos salaires et nous avons pu jouer au football pour les gens. Espérons que cela ne se reproduira pas, mais des cas sont soulevés dans le monde entier. Ces personnes vont dans les stades, et peuvent contaminer. Il y a des gens dans les stades qui n'utilisent pas de masques, et c'est ce qui me surprend le plus. Vous vous promenez dans la rue, vous allez dans les grands centres commerciaux, dans les endroits où l'on achète des cadeaux pour la famille et personne n'utilise de masques. Les vaccins, les injections de rappel, les gens [peuvent] décider, mais la distanciation sociale et les masques doivent en faire partie. C'est le meilleur moyen de nous protéger, de protéger nos familles et le reste de la population" a insisté l'Espagnol en conférence de presse.