Man City: De Bruyne rechute

Kevin De Bruyne a été remplacé en fin de première période lors de la rencontre de Manchester City sur le terrain de Bournemouth, ce samedi, en Premier League.

Le milieu belge, qui s’est déjà blessé à deux reprises cette saison, semble touché aux ischio-jambiers et une éventuelle déchirure nécessiterait quelques semaines de repos. Pep Guardiola a sorti Riyad Mahrez du banc de touche.

Les Citizens retrouveront Schalke dans 10 jours en 8e de finale retour de Ligue des champions (2-3 à l’aller).

