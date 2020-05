Man City - De Bruyne : « Deux ans sans Coupe d'Europe, ce serait long »

Quel avenir pour Kevin De Bruyne ? Manchester City a été suspendu pendant deux ans de toutes les compétitions européennes. La procédure d'appel est en cours, mais si la sanction n'est pas raccourcie, le milieu offensif envisagerait alors un départ des Eastlands. "Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'ils étaient quasiment certains d'obtenir gain de cause. J'attends de voir ce qu'il va se passer, mais j'ai confiance en mon club. Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. Deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long. Un an, je peux l'envisager'', a confié De Bruyne à Laatste Nieuws lors d'un live Instagram. L'avenir de De Bruyne pas lié à celui de Guardiola

L'ancien joueur de Chelsea a confié que son futur n'est pas lié à celui de Pep Guardiola. "Il a déjà dit qu'il honorerait sa dernière année de contrat (...) Je joue dans l'un des meilleurs clubs au monde. Je joue en Angleterre, le plus grand championnat. Je suis toujours resté calme concernant mes transferts, je n'ai jamais eu de problèmes. J'ai toujours attendu mon moment, avec respect", a précisé l'international belge.