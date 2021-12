Man City carbure, Chelsea n’avance plus / Premier League (J18)

En Angleterre, on a coutume de dire que la période des fêtes s'apparente à un tournant décisif dans la course au titre. Il faudra donc attendre encore un peu avant de dégager les premières tendances, mais une hiérarchie commence à se dessiner au top du classement. Lancés à pleine vitesse durant toute cette première partie de saison, Manchester City, Liverpool et Chelsea connaissent des fortunes diverses. Les Reds, en déplacement à Tottenham, devront s'imposer pour s'accrocher au rythme du champion en titre, comme ils le font depuis de longues semaines.

Man City récite ses gammes

Une fois de plus, City s'est offert une véritable démonstration, cette fois-ci sur la pelouse de Newcastle (4-0). Après avoir humilié le Leeds de Marcelo Bielsa (7-0), cette équipe a donc fait la passe de deux en inscrivant 11 buts en 2 matchs. C'est fort. Très fort. Et le pire, c'est que les Sky Blues en avaient encore sous le pied tant ils n'ont pas donné l'impression de forcer leur talent face à ces pâles Magpies.

Après une grosse erreur défensive, Ruben Dias a profité d'un service de son compatriote Joao Cancelo pour débloquer la situation d'entrée de jeu (0-1, 5e). Passeur, Cancelo a ensuite endossé le costume de buteur en s'offrant le bijou du weekend, avec une percée plein axe conclue par une frappe limpide en pleine lucarne (0-2, 27e). Très en vue ces derniers temps, Riyad Mahrez (0-3, 65e) et Raheem Sterling (0-4, 85e) ont salé l'addition en seconde période.

Chelsea cale encore

Confortablement installée dans le fauteuil de leader, la bande à Guardiola prend donc provisoirement 4 points d'avance sur Liverpool et 6 unités sur Chelsea, le troisième larron, en perte de rythme depuis un mois. Après avoir affiché de gros problèmes défensifs, les Blues de Thomas Tuchel ont resserré les vis sur la pelouse de Wolverhampton, mais ils n'en ont pas fait assez pour trouver l'ouverture offensivement. 0-0, score final, et un nouveau résultat frustrant pour le club londonien.