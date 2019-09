Man City: Bernardo Silva poursuivi pour racisme ?

Bernardo Silva va faire l'objet d'une enquête de la fédération anglaise pour "message raciste", si on en croit le Daily Mail.

L'affaire remonte à ce week-end, lorsque le meneur de jeu portugais a chambré Benjamin Mendy sur Twitter. Après avoir posté une image du jeune défenseur, à côté d'une égérie d'une marque de chocolat, la toile s'est emballée, criant au racisme. L'auteur d'un triplé contre Watford (victoire 8-0 de Manchester City) ce samedi a alors répondu "on ne peut plus rigoler avec ses amis... les gars..." avant de supprimer le tweet polémique.

Une affaire qui n'en reste pas là donc, reste à savoir ce que décidera la fédération anglaise.

Can’t even joke with a friend these days... You guys... ‍♂️