Bernardo Silva est-il parti pour rester finalement à Manchester City ? C'est en tout cas ce que laisse envisager les récents propos de son entraîneur Pep Guardiola, et plus récemment ceux du directeur sportif du club citizen, Ferran Soriano. En effet, ce dernier, a tenu à mettre un point final aux rumeurs qui annonçaient le milieu de terrain portugais au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain, tous deux très intéressés par le profil du Lisboète.

Bernardo Silva bientôt prolongé ?

"Bien sûr que je peux dire que Bernardo Silva va rester à Manchester City", a ainsi clarifié le dirigeant espagnol de passage au sein de l'émission El Chiringuito. À noter également que selon les informations du Daily Star, le club de Premier League souhaiterait également prolonger son meneur de jeu sous contrat jusqu'en juin 2025. Et pour le convaincre, le champion d'Angleterre aurait dans l'idée de lui proposer une belle augmentation salariale.